Haberler

Mahkemede ortalık karıştı! Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el kondu

Mahkemede ortalık karıştı! Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el kondu Haber Videosunu İzle
Mahkemede ortalık karıştı! Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el kondu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçeli 5 sanık hakkında "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası verildi. Duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekmesi üzerine hakkında tutanak tutularak telefonuna el kondu.

  • Mahkeme, 19 Mayıs 2024'teki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stat müdürünün darbedilmesi olayıyla ilgili yargılanan 5 sanığı 'Haksız tahrik altında basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasına çarptırdı.
  • Duruşmada, Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın, futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu olan ve SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekmesi üzerine telefonuna el kondu.
  • Sanık Mert Hakan Yandaş, olayın bayrağa yönelik hakaret nedeniyle meydana geldiğini belirterek beraatini talep etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs 2024'te oynanan derbi maçının ardından yaşanan ve stat müdürünün darbedildiği olaya ilişkin futbolcuların da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada duruşma görüldü. Mahkeme sanıkların 'Haksız tahrik altında basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

5 FENERBAHÇELİ İSİM YARGILANDI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Galatasaray Stad Müdürü Ali Çelikkıran ve taraf avukatları katıldı.

MERT HAKAN'IN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Duruşmada Galatasaray yöneticisi Timur Kuban'ın SEGBİS sisteminde hazır edilen Mert Hakan Yandaş'ın fotoğrafını çekmesi üzerine hakkında tutanak tutuldu. Fotoğrafı çeken Timur Kaban'ın telefonuna el kondu.

'TÜRK BAYRAĞI VE FENERBAHÇE BAYRAĞI ŞEREFTİR'

Müşteki Ali Çelikkıran "Ben kimseye birşey yapmadım ama buna rağmen darbedildim. Gereğinin yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan sanık Mert Hakan Yandaş ise "Olay günü bayrağa yönelik hakaret ettikleri için bu olay meydana geldi. Bizler için Türk bayrağı ve Fenerbahçe bayrağı şereftir, sıradanlaştırılamaz. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

1 YIL 4 AY 14 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme avukatların beyanlarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Mahkeme sanıkların 'Haksız tahrik altında basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay