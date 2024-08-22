Mağlubiyetin biletini ona kestiler! Galatasaray'da yıldız futbolcuya tepki
Galatasaray'ın Young Boys'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası, takımın sağ beki Derrick Köhn'e hem takım arkadaşlarından hem de sosyal medyadan yoğun tepki geldi. Young Boys'un İsviçreli sağ kanadı Joel Monteiro'nun attığı gollerde Derrick Köhn'ün görev bölgesinde olmaması ve hücumda Kerem Aktürkoğlu ile anlaşamaması eleştirildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-2'lik sonuçla galip ayrılan ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 2-0'lık sonuçla üstün tamamlamıştı.
Galatasaray'da Young Boys karşısında yenen goller sonrası Derrick Köhn'e hem takım arkadaşları hem de sosyal medyadan yoğun tepki geldi.
KÖHN'E TEPKİ YAĞDI
Young Boys, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken goller İsviçre ekibinin sağ kanadı Joel Monteiro'dan geldi. Monteiro'nun gollerinde tepki çeken isim, Galatasaray'ın sağ beki Derrick Köhn oldu.
Galatasaray'ın 4. dakikada çıkarken kaptırdığı top sonrası yediği golde görev bölgesinde olmayan Derrick Köhn, hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların tepkisini çekti. 45+4. dakikada ise Monteiro'nun ceza sahası sol çapraza gelerek attığı gol sonrasında Abdülkerim Bardakcı, vuruş pozisyonunda Monteiro'nun önünü kapatmakta geç kalan Derrick Köhn'e gol sonrası tepki gösterdi. Alman sol bek sosyal medyada da taraftarlardan yoğun tepki gördü.
KEREM İLE DE ANLAŞAMADI
Maç içerisinde Derrick Köhn'e hücum anlamında tepki de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İlk yarıda bir pozisyonda anlaşmazlık yaşadığı arkadaşına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarının başında da bir pozisyon sonrası yine Derrick Köhn ile diyalog yaşadı.