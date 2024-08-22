Üye Girişi
Haberler

Mağlubiyetin biletini ona kestiler! Galatasaray'da yıldız futbolcuya tepki

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Young Boys'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası, takımın sağ beki Derrick Köhn'e hem takım arkadaşlarından hem de sosyal medyadan yoğun tepki geldi. Young Boys'un İsviçreli sağ kanadı Joel Monteiro'nun attığı gollerde Derrick Köhn'ün görev bölgesinde olmaması ve hücumda Kerem Aktürkoğlu ile anlaşamaması eleştirildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-2'lik sonuçla galip ayrılan ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 2-0'lık sonuçla üstün tamamlamıştı.

Galatasaray'da Young Boys karşısında yenen goller sonrası Derrick Köhn'e hem takım arkadaşları hem de sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

KÖHN'E TEPKİ YAĞDI

Young Boys, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken goller İsviçre ekibinin sağ kanadı Joel Monteiro'dan geldi. Monteiro'nun gollerinde tepki çeken isim, Galatasaray'ın sağ beki Derrick Köhn oldu.

Mağlubiyetin biletini ona kestiler! Galatasaray'da yıldız futbolcuya tepki

Galatasaray'ın 4. dakikada çıkarken kaptırdığı top sonrası yediği golde görev bölgesinde olmayan Derrick Köhn, hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların tepkisini çekti. 45+4. dakikada ise Monteiro'nun ceza sahası sol çapraza gelerek attığı gol sonrasında Abdülkerim Bardakcı, vuruş pozisyonunda Monteiro'nun önünü kapatmakta geç kalan Derrick Köhn'e gol sonrası tepki gösterdi. Alman sol bek sosyal medyada da taraftarlardan yoğun tepki gördü.

KEREM İLE DE ANLAŞAMADI

Maç içerisinde Derrick Köhn'e hücum anlamında tepki de Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. İlk yarıda bir pozisyonda anlaşmazlık yaşadığı arkadaşına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarının başında da bir pozisyon sonrası yine Derrick Köhn ile diyalog yaşadı.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Galatasaray Young Boys Young Boys İsviçre Spor Ona Spor Haberler

500

Yorumlar (5)

Yorumcu Davut :

saçma sapan yorumlar. gollerde musleranın hatası büyük. ilk yarı takım arkadaşlarını bulan degajı yok adamın.

13
0
yanıtYanıtla
İlker ÖZKUL:

Takım geçen seneki tadından çok uzak. Ahenkli bir futbol yok, defansa yardım yok, stoperler çok formsuz. Bu futbolla şampiyonlar liginde çok üzer bu sene bu takım.

10
0
yanıtYanıtla
Asim Bayraktar:

Yaaa kim iyi idi ki muslera komik goller yedi her degajı rakıbe bile bile attı resmen maçı satttııı biii bakınmnn

6
0
yanıtYanıtla
Damla Sengul:

iyi oluyor.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bolu yangın son dakika! 22 Ağustos Bolu yangını söndürüldü mü? Bolu yangını son durum! Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un hayatı ve kariyeri... TOKİ SATIŞI: TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? TOKİ 32 ilde 173 arsa açık artırma satışı saat kaçta, nerede? Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri... ALES/3 NE ZAMAN? ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvurusu nereden yapılır? Reha Muhtar'ın sağlık durumu nedir? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında? Reha Muhtar'ın hastalığı nedir? 22 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 22 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... Öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB açıkladı! Öğretmen (mazeret) atamaları nasıl yapılacak? MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman 2024? Eş durumu tayin, yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Hangi tarım arazileri kiraya verilecek? Tarım arazisi kiralama sezonu hangi tarih, başvurular ne zaman başlıyor? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? İzmir su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Az önce deprem mi oldu? 22 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ankara su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? S SPORT PLUS ücretsiz üyelik nasıl yapılır? S Sport Plus ücretsiz üyelik var mı? (Beşiktaş- Lugano maçı) S SPORT KAMPANYA KODU! İstanbul su kesintisi sorgulama! 22 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 22 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Bolu Gerede orman yangını söndürüldü mü? Bolu Gerede'de orman yangını nerede ve nasıl çıktı? 22 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 22 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
title