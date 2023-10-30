Magic Johnson, Forbes milyarderler listesine girdi

Eski NBA yıldızı Magic Johnson, Amerikan Forbes dergisinin milyarderler listesine giren dördüncü sporcu oldu. Johnson'ın servetinin 1,2 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

Eski NBA yıldızı Magic Johnson, Amerikan Forbes dergisinin milyarderler listesine giren dördüncü sporcu oldu.

Forbes'a göre ünlü eski basketbolcunun servetinin 1,2 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

Listede yer alan diğer sporcular ise golf oyuncusu Tiger Woods ile bir diğer eski NBA yıldızı Michael Jordan ve hala NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen Lebron James.

Magic Johnson’ın bazı spor şirketleri de dahil çok sayıda şirkette yatırımları var.

Forbes, Johnson’ın varlığının en büyük kısmının, bir hayat sigortası şirketindeki hissesi olduğunu yazdı.

64 yaşındaki Johnson, 1996 yılında emekli olmadan önce NBA tarihinin en ikonik sporcularından biri olmuş ancak asıl servetini spor dışındaki yatırımları sayesinde elde etmişti.

Forbes'a göre Johnson, NBA kariyerinde 40 milyon dolar gelir elde etti.

Los Angeles’taki üç spor kulübünde hissesi bulunan Johnson’ın ayrıca Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness ve hayat sigortası şirketi EquiTrust’ta da yatırımları bulunuyor.

Magic Johnson, NBA kariyeri 1979'da başlağında, Nike’tan gelen hisse teklifini değerlendirse çok daha önce milyarder olabileceğini söylemişti.

Johnson, Nike yerine kendisine yıllık 100 bin dolar ödeme yapan Converse ile anlaşmayı tercih etmişti.

Bu yılın başında bir podcast’e konuşan Johnson, “Bazen paranın içinden gelmeyince bilmiyorsun. O zaman hissenin ne olduğunu bile bilmiyordum” demişti.