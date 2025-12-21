Haberler

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

TFF 3. Lig 4. Grup'ta devreyi galibiyetsiz ve son sırada tamamlayan Nazillispor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekilme kararı aldı. Kulüp Başkanı Şahin Kaya'nın şike iddialarıyla tutuklandığı, 20 futbolcusunun da bahis oynadıkları için ceza aldığı kulüp, profesyonel liglere veda etti. Kulüp yönetimi, yaşanan ağır ekonomik sorunlar nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta devreyi galibiyetsiz amatöre düşme hattında son sırada tamamlayan, Kulüp Başkanı Şahin Kaya 9 Aralık'ta 28 Nisan 2024'te oynanan tartışmalı Ankaraspor maçında şike yapıldığı iddiasıyla tutuklanan, mevcut 20 futbolcusu da bahis oynadıkları için ceza alan Nazillispor yolun sonuna geldi.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Ege'nin köklü kulübü Nazillispor ligden çekilme kararı aldı. Şike iddialarıyla ilgili yargı kararına göre Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Futbol Disiplin Talimatı'nın 56'ncı maddesi uyarınca küme düşürülme ihtimali de bulunan kulüp kapanma noktasına geldi. Stadı kapatılan, tesislerinden de çıkarılan 58 yıllık siyah-beyazlı kulüp, dün 2-0 kaybettiği Uşakspor'la oynanan devrenin son maçının ardından profesyonel liglere veda etti. Kulüp yönetimi, yaşanan ağır ekonomik sorunlar nedeniyle ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

GELİNEN NOKTA SÜRDÜRÜLEMEZ HALDE

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Nazillispor A.Ş. Kulüp As Başkanı İsmail Poyraz, kulübün ligden çekilme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. Kararın uzun süredir yaşanan maddi ve manevi sıkıntıların bir sonucu olduğunu belirten Poyraz, gelinen noktanın artık sürdürülemez olduğunu dile getirdi.

''YOLUN SONUNA GELDİK''

İsmail Poyraz açıklamasında, "Bu Nazillispor için son maç. Şahin Kaya ve ben kulüp için elimizden gelen her şeyi yaptık. Sebebi kamuoyunda konuşulan malum olaylar değil. Henüz kesinleşmiş bir durum yok, yargılama süreci devam ediyor. Ancak yolun sonuna geldik. Bu takımı üç yıldır ligde tutuyorsak bunun baş mimarı Şahin Kaya'dır. Aile hayatı bitti, tutuklandı ve Türkiye çapında bir soruşturmanın içine dahil oldu. Bunların hepsinin sebebi Nazillispor'dur" ifadelerini kullandı.

