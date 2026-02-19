Haberler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var

Benfica maçında Vinicius Jr, ırkçı tezahüratlar nedeniyle sahayı terk ederken, Benficalı Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini iddia etti; olay sonrası ortaya çıkan görüntülerde Antonio Rüdiger , Vinicius'un davranışlarından rahatsız oluyor ve sonrasında tribünlere doğru bir özür jesti yapıyor.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Benfica maçında Vinicius Jr'a yönelik ırkçı tezahüratlar yapıldı.
  • Vinicius Jr, Benficalı futbolcu Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini iddia etti.
  • Real Madridli Antonio Rüdiger, Vinicius'un gol sevinci sırasında yaşanan gerginlikten rahatsız olduğu için tribünlere özür niteliğinde bir jest yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid– Benfica karşılaşmasında Vinicius Jr'a yönelik ırkçı tezahüratlar maça damga vurdu. Brezilyalı yıldız, attığı golün ardından tribünlerden gelen söylemler nedeniyle sahayı terk etti ve hakem karşılaşmayı durdurdu.

"BANA MAYMUN DEDİ" İDDİASI

Sahaya geri dönen Vinicius Jr, hakemin yanına giderek Benficalı futbolcu Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini öne sürdü. Olay kısa sürede saha içinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

RÜDIGER'DEN TRİBÜNLERE JEST

Maçın ardından ortaya çıkan görüntülerde ise Real Madridli Antonio Rüdiger'in, Vinicius'un gol sevinci sırasında yaşanan gerginlikten rahatsız olduğu ve tribünlere doğru özür niteliğinde bir jest yaptığı görüldü.

