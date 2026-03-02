Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Fenerbahçe, ligde karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Maçtan sonra ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in defalarca eliyle ''bitti'' şeklinde hareketler yaptığı görüldü. Bu hareket, milli oyuncunun şampiyonluk şanslarının bittiği şeklinde yorumlanarak büyük ses getirdi.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
- Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, maç sonunda eliyle 'bitti' işareti yaptı.
- İsmail Yüksek'in hareketi, takımının şampiyonluk şansının bittiği yönünde yorumlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya spor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçı geri çevirmeyi başarsa da galibiyet için son anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
MAÇ SONUNDA İSMAİL YÜKSEK'TEN ''BİTTİ'' HAREKETİ
Maçın en dikkat çeken anlarından biri ise hakemin bitiş düdüğünü çalmasının hemen ardından yaşandı. Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, maç sonunda defalarca eliyle "bitti" işareti yaparak büyük bir hayal kırıklığını dışa vurdu.
''ŞAMPİYONLUK ŞANSI BİTTİ'' YORUMLARI
Bu hareket, sosyal medyada ve spor kamuoyunda hızla yayıldı. Birçok kişi ve taraftar, İsmail'in ''Takımının şampiyonluk şansının bittiği" yönünde bir hareket yaptığını dile getirdi. Bu hareketi nedeniyle milli oyuncuya bazı taraftarlar tarafından tepki gösterildi.