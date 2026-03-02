Haberler

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, ligde karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Maçtan sonra ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti. Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in defalarca eliyle ''bitti'' şeklinde hareketler yaptığı görüldü. Bu hareket, milli oyuncunun şampiyonluk şanslarının bittiği şeklinde yorumlanarak büyük ses getirdi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, maç sonunda eliyle 'bitti' işareti yaptı.
  • İsmail Yüksek'in hareketi, takımının şampiyonluk şansının bittiği yönünde yorumlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya spor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçı geri çevirmeyi başarsa da galibiyet için son anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

MAÇ SONUNDA İSMAİL YÜKSEK'TEN ''BİTTİ'' HAREKETİ

Maçın en dikkat çeken anlarından biri ise hakemin bitiş düdüğünü çalmasının hemen ardından yaşandı. Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, maç sonunda defalarca eliyle "bitti" işareti yaparak büyük bir hayal kırıklığını dışa vurdu.

''ŞAMPİYONLUK ŞANSI BİTTİ'' YORUMLARI

Bu hareket, sosyal medyada ve spor kamuoyunda hızla yayıldı. Birçok kişi ve taraftar, İsmail'in ''Takımının şampiyonluk şansının bittiği" yönünde bir hareket yaptığını dile getirdi. Bu hareketi nedeniyle milli oyuncuya bazı taraftarlar tarafından tepki gösterildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 4 günde öldürülen asker sayısı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü

ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü