Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
Galatasaraylı bir taraftar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçında oturdukları koltuğun uğursuz olduğunu söyleyerek koltuğu oturma salonundan çıkarttı. Bu anlar kısa süre içerisinde viral oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar adını son 16 turuna yazdırdı.
AHMED KUTUCU'DAN KENAN YILDIZ'A GALATASARAY FORMASI
Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu'nun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan rövanş maçının hemen ardından milli oyuncu Kenan Yıldız'a Galatasaray forması hediye ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük ilgi çeken görüntülerde milli oyuncunun Galatasaraylı futbolcularla uzun süre sohbet ettiği görüldü.
ALKIŞLARLA OYUNDAN ALINDI
Galatasaray karşısında 103 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, oyundan alındığı esnalarda tüm stat tarafından ayakta alkışlanmıştı.