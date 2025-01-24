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Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın taktik tahtasında yazan yazı dikkat çekti. Yazıda "Eğer gol atarsak, sevinmeyeceğiz." yazıyordu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup etti.

"GOL ATARSAK SEVİNMEYECEĞİZ"

Maç öncesinde Beşiktaş taktik tahtasında yazan yazı dikkatleri çekti. Yazıda "Eğer gol atarsak, sevinmeyeceğiz." yazıyordu.

Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Büyütmeyin şu Beşiktaşı, birkaç maç sonra aynı duruma gelirler çünkü kadro derinliği yok takımda aynı Galatasaray gibi..

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıValorant null:

Deprem takımlarının puanlarına göz dikiyoruz yazıyor gibi geldi bana

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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