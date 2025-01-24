Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı
UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın taktik tahtasında yazan yazı dikkat çekti. Yazıda "Eğer gol atarsak, sevinmeyeceğiz." yazıyordu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup etti.
"GOL ATARSAK SEVİNMEYECEĞİZ"
Maç öncesinde Beşiktaş taktik tahtasında yazan yazı dikkatleri çekti. Yazıda "Eğer gol atarsak, sevinmeyeceğiz." yazıyordu.