Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Mbaye Diagne'nin sinir kirizi geçirdiği anlar
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de, Mbaye Diagne'nin son dakikalarda oyundan alınmasının ardından yaşananlar maça damga vurdu. Diagne, değişiklik kararına sert tepki gösterdi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Diagne'nin tepkisinin gol atma isteğinden kaynaklandığını belirtti ve aralarında bir problem olmadığını açıkladı.

  • Mbaye Diagne, Amed Sportif Faaliyetler'in Bandırmaspor'u 2-1 yendiği maçın 90+4. dakikasında oyundan alındı ve bu karara tepki gösterdi.
  • Mbaye Diagne, 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig'de 16 maçta 15 gol ve 3 asist yaptı.
  • Mbaye Diagne, Trendyol 1. Lig'de gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de, Mbaye Diagne'nin son dakikalarda oyundan alınmasının ardından yaşananlar maça damga vurdu. Tecrübeli golcü, değişiklik kararına sert tepki gösterirken, teknik direktör Sinan Kaloğlu karşılaşma sonrası konuyla ilgili açıklama yaptı.

SON DAKİKALARDA GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında oyundan alınan Mbaye Diagne, bu karara büyük tepki gösterdi. Sahada sinirlerine hakim olamayan Senegalli futbolcunun, teknik direktör Sinan Kaloğlu'na yönelik tepkisi dikkat çekti. Yaşanan anlar sonrası teknik heyet ve takım arkadaşları araya girdi.

SİNAN KALOĞLU: ARAMIZDA PROBLEM YOK

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sinan Kaloğlu, Diagne'nin tepkisinin gol atma isteğinden kaynaklandığını belirtti. Kaloğlu, "Diagne bizim takımımızın değerli bir oyuncusu. Gol atamadığında yaşadığı duyguları çok iyi biliyorum. Maçın bitmesine 1-2 dakika kalmıştı. Sahada kalıp son bir pozisyon yakalama düşüncesiyle böyle bir tepki verdi. Bunu tamamen gol isteğine bağlıyorum. Maçtan sonra soyunma odasında konuştuk, aramızda hiçbir problem yok. Bunlar futbolun içinde olan şeyler" ifadelerini kullandı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Mbaye Diagne, bu sezon Trendyol 1. Lig'de çıktığı 16 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Senegalli golcü, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
