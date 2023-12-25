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Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı

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Fenerbahçe derbisinde direğe çarpan Icardi, elmacık kemiğini kırdı. Icardi'nin yüzündeki morluk ve şişliğin kulüp doktoru Yener İnce tarafından yapılan muayenesi sonucunda kırık olduğu tespit edildi. Yıldız futbolcunun durumu, yapılacak olan kontroller sonrasında netleşecek.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde direğe çarpan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı.

KIRIK RESPİT EDİLDİ

Mücadele sırasında gol atmak için hamle yapan Arjantinli yıldız, direğe çarptı. Sakatlık yaşayan ve kulüp doktoru Yener İnce ile de görüşen Icardi'nin elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı

DURUMU BELLİ DEĞİL

İbrahim Demir'in haberine göre, Mauro Icardi'nin elmacık kemiği (zigomatik) kırıldı. Bu kırığa bağlı olarak yüzünde şişlik ve morluk meydana gelen yıldız oyuncunun durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Şükrü Polat:

Gsnin topu direkten dönmüş.

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