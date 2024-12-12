Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu

Pentagon'u cevapsız bırakan Türkiye sorusu

 Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı

Türbe alev alev yanarken başında kutlama yaptılar

Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, 9 karşılaşmayla tamamlandı. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu. Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta tarihe geçti. İşte gecenin sonuçları...

Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, bu gece oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Kenan Yıldız'ın Juventus tarihine geçtiği akşamda Nuri Şahin'in Dortmund'u Barcelona engelini geçemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Atletico Madrid - Slovan Bratislava: 3-1
  • Lille - Sturm Graz: 3-2
  • Stuttgart - Young Boys: 5-1
  • Feyenoord - Sparta Prag: 4-2
  • Benfica - Bologna: 0-0
  • Milan - Kızılyıldız: 2-1
  • Borussia Dortmund - Barcelona: 2-3
  • Juventus - Manchester City: 2-0
  • Arsenal - Monaco: 3-0
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken CHP hamlesi
img

Esad'ın Türkiye ambargoları ortaya çıktı
img

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 12 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (12 Aralık) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki! Instagram ne zaman düzelecek 12 Aralık? 12 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 12 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.