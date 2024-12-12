Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, 9 karşılaşmayla tamamlandı. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Dortmund, Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu. Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta tarihe geçti. İşte gecenin sonuçları...
Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, bu gece oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Kenan Yıldız'ın Juventus tarihine geçtiği akşamda Nuri Şahin'in Dortmund'u Barcelona engelini geçemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde:
- Atletico Madrid - Slovan Bratislava: 3-1
- Lille - Sturm Graz: 3-2
- Stuttgart - Young Boys: 5-1
- Feyenoord - Sparta Prag: 4-2
- Benfica - Bologna: 0-0
- Milan - Kızılyıldız: 2-1
- Borussia Dortmund - Barcelona: 2-3
- Juventus - Manchester City: 2-0
- Arsenal - Monaco: 3-0