Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, bu gece oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Kenan Yıldız'ın Juventus tarihine geçtiği akşamda Nuri Şahin'in Dortmund'u Barcelona engelini geçemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar şu şekilde: