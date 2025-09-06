Haberler

Goller yağmur gibi yağdı! İşte 2026 Dünya Kupası Elemeleri gecenin sonuçları

Goller yağmur gibi yağdı! İşte 2026 Dünya Kupası Elemeleri gecenin sonuçları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı. İsviçre, Kosova'yı 4-0, İzlanda, Azerbaycan'ı 5-0 ve İtalya, Estonya'yı 5-0 yendi. İşte gecenin sonuçları...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı. Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında yapılan maçlarda farklı skorlar ortaya çıktı.

Alınan sonuçlar şöyle;

B Grubu

  • İsviçre- Kosova : 4-0
  • Slovenya-İsveç: 2-2

C Grubu

  • Danimarka-İskoçya: 0-0
  • Yunanistan-Belarus: 5-1

D Grubu

I Grubu

  • İtalya- Estonya : 5-0
  • Moldova-İsrail: 0-4

L Grubu:

  • Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1
  • Karadağ-Çekya: 0-2
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu yaşananları anlattı

25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı

Gizli operasyon açığa çıktı! ABD, Kuzey Kore'ye asker çıkarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.