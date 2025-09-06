Goller yağmur gibi yağdı! İşte 2026 Dünya Kupası Elemeleri gecenin sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı. İsviçre, Kosova'yı 4-0, İzlanda, Azerbaycan'ı 5-0 ve İtalya, Estonya'yı 5-0 yendi. İşte gecenin sonuçları...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı. Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında yapılan maçlarda farklı skorlar ortaya çıktı.
Alınan sonuçlar şöyle;
B Grubu
- İsviçre- Kosova : 4-0
- Slovenya-İsveç: 2-2
C Grubu
- Danimarka-İskoçya: 0-0
- Yunanistan-Belarus: 5-1
D Grubu
- İzlanda- Azerbaycan : 5-0
- Ukrayna-Fransa: 0-2
I Grubu
- İtalya- Estonya : 5-0
- Moldova-İsrail: 0-4
L Grubu:
- Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1
- Karadağ-Çekya: 0-2