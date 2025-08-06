Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Danimarka Ligi'nde gerçekleşen bir maçta, Sonderjyske'nin Nordsjaelland'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada, maçın oyuncusu seçilen Maxime Soulas'a sıradışı bir ödül verildi. Sonderjyske Yönetimi, Soulas'a ödül olarak tam 55 kilo patates verdi.
Danimarka Ligi 3. hafta karşılaşmasında Sonderjyske sahasında ağırladığı Nordsjaelland'ı 3-2 mağlup etti. Sonderjyske'de galibiyetin mimarı olan ve maçın oyuncusu seçilen Maxime Soulas'a ilginç bir ödül verildi.
ÖDÜL OLARAK 55 KİLO PATATES VERDİLER
Sonderjyske Yönetimi karşılaşmanın oyuncusu seçilen Maxime Soulas'a ödül olarak 55 kilo patates verdi. Bu ilginç ödül kısa sürede viral oldu.