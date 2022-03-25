Maçın ardından paylaştı! Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken Burak Yılmaz göndermesi - Haberler

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Maçın ardından paylaştı! Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken Burak Yılmaz göndermesi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Portekiz maçında kaçırdığı penaltı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Burak Yılmaz'a Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'ndan destek geldi. Emre Belözoğlu, 'Kral' paylaşımıyla Burak'ı ağır eleştirenlere gönderme yaptı.

Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Kaptan Burak, kaçırdığı penaltıdan sonra Ay-Yıldızlı formayı bırakma kararı aldı.

Maçın ardından dikkat çeken paylaşım! Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz göndermesi

YERDEN YERE VURULDU

Sosyal medyada kaçan penaltı sonrası kaptan Burak Yılmaz çok ağır eleştiriler aldı. Burak hakkında sert eleştiriler yapan yorumcular da oldu. Burak'a yakın dostu Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu destek çıktı.

Maçın ardından dikkat çeken paylaşım! Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz göndermesi

KRAL GÖNDERMESİ

Emre Belözoğlu maçın ardından Burak Yılmaz'la birlikte olduğu fotoğraf paylaştı. Burak'ı 'Kral' emojisiyle paylaşan Belözoğlu, ağır eleştirilere gönderme yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

acemli seymen:

bi düşün artık türkiyenin yakasından ,çekilin kenara taze kanlar gelsin.mahvettin maçı burak yılmaz.

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