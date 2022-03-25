Maçın ardından paylaştı! Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken Burak Yılmaz göndermesi

Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Kaptan Burak, kaçırdığı penaltıdan sonra Ay-Yıldızlı formayı bırakma kararı aldı.

YERDEN YERE VURULDU

Sosyal medyada kaçan penaltı sonrası kaptan Burak Yılmaz çok ağır eleştiriler aldı. Burak hakkında sert eleştiriler yapan yorumcular da oldu. Burak'a yakın dostu Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu destek çıktı.

KRAL GÖNDERMESİ

Emre Belözoğlu maçın ardından Burak Yılmaz'la birlikte olduğu fotoğraf paylaştı. Burak'ı 'Kral' emojisiyle paylaşan Belözoğlu, ağır eleştirilere gönderme yaptı.