Maçın ardından paylaştı! Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken Burak Yılmaz göndermesi
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Portekiz maçında kaçırdığı penaltı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Burak Yılmaz'a Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'ndan destek geldi. Emre Belözoğlu, 'Kral' paylaşımıyla Burak'ı ağır eleştirenlere gönderme yaptı.
Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Kaptan Burak, kaçırdığı penaltıdan sonra Ay-Yıldızlı formayı bırakma kararı aldı.
YERDEN YERE VURULDU
Sosyal medyada kaçan penaltı sonrası kaptan Burak Yılmaz çok ağır eleştiriler aldı. Burak hakkında sert eleştiriler yapan yorumcular da oldu. Burak'a yakın dostu Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu destek çıktı.
KRAL GÖNDERMESİ
Emre Belözoğlu maçın ardından Burak Yılmaz'la birlikte olduğu fotoğraf paylaştı. Burak'ı 'Kral' emojisiyle paylaşan Belözoğlu, ağır eleştirilere gönderme yaptı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022