Maçı tamamlaması mucize! Kafasında sargıyla oynayan Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı

İstanbulspor maçında Eze ile çarpışan Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson'un ciddi bir yaralanma geçirmişti. Mücadelenin ardından kulüp doktoru Yener İnce, maça sargıyla devam eden Danimarkalı futbolcunun sağ kaşına 15 dikiş atıldığını açıkladı.