Maçı tamamlaması mucize! Kafasında sargıyla oynayan Nelsson'un kaşına 15 dikiş atıldı
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İstanbulspor maçında Eze ile çarpışan Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson'un ciddi bir yaralanma geçirmişti. Mücadelenin ardından kulüp doktoru Yener İnce, maça sargıyla devam eden Danimarkalı futbolcunun sağ kaşına 15 dikiş atıldığını açıkladı.
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Eze ile çarpışıtan sonra mücadeleye kafasında sargıyla devam eden Victor Nelsson'un kaşına kaç dikiş atıldığı ortaya çıktı.
"15 DİKİŞ ATTIK"
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık." ifadelerini kullandı.
MAÇI KAFASINDA SARGIYLA BİTİRDİ
Mücadelenin ilk yarısında, rakip ceza sahasında Emeka Eze ile birlikte hava topuna çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakibiyle çarpıştı ve mücadelenin kalanında sargıyla oynadı.
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