Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Özel'in "istifa" iddiası ortalığı karıştırdı! Şimşek'ten açıklama var
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

İmamoğlu için sessizliğini koruyordu! İftar yemeğinde ortaya çıktı

Macaristan-Türkiye Rövanş Maçının Hakemleri ve Kadroları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda yapılacak Macaristan-Türkiye rövanş karşılaşmasının hakemleri ve takım kadroları belirlendi. Maç Puskas Arena'da oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanacak Macaristan- Türkiye rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya)

Macaristan : Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Marton Dardai, Gazdag, Bence Dardai, Varga

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title