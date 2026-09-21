Macaristan Futbol Federasyonu, sakat Sallai'nin aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı

Macaristan Futbol Federasyonu, sakat Sallai'nin aday kadrodan çıkarıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Macaristan Futbol Federasyonu, Galatasaraylı Roland Sallai'nin sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Sallai, 74. dakikada yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sallai'nin sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı