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A. Demirspor- Gaziantep FK maçına yağmur engeli! Hakem karşılaşmayı durdurdu

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Adana Demirspor-Gaziantep FK karşılaşması yoğun yağmur yağışı nedeniyle 13. dakikada durduruldu. Hakemler ve futbolcular karşılaşmaya ara verilmesinin ardından soyunma odasına gitti.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Şampiyonluk başta olmak üzere Avrupa'ya katılma ve ligde kalma mücadelelerinde kritik öneme sahip 36. hafta karşılaşmaları, aynı saatte başladı.

MAÇA ARA VERİLDİ

Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk Gaziantep FK, mücadelenin 11. dakikasında Denis Dragus'un golüyle öne geçti. Golde asisti Lazar Markovic yaptı. Maçta yoğun yağış etkili olurken hakem Abdülkadir Bitigen 13. dakikada mücadeleyi durdurdu. Hakemler ve futbolcular karşılaşmaya ara verilmesinin ardından soyunma odasına gitti.

Maça yağmur engeli! Hakem, karşılaşmayı durdurduGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

5 DAKİKA SONRA BAŞLADI

Yaklaşık 5 dakikalık aranın ardından iki takım da soyunma odasından geldi. Mücadele, kısa bir aranın ardından kaldığı dakikadan devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Abdülkadir Bitigen Adana Demirspor Gaziantep FK Spor Haberler

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