Maça saatler kala açıklama geldi! Samet'in sakatlığı ne durumda?

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Portekiz maçında sakatlanan milli futbolcu Samet Akaydin'in babası Mustafa Akaydin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Baba Aydin, oğlunun sakatlık durumu ve yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu.

"ŞU ANDA DURUMU İYİ"

Mustafa Akaydin, "Her akşam konuşuyoruz, dertleşiyoruz. İlk maçta moral, motivasyonu çok güzeldi. İkinci maçta, futbol hatalar oyunu, herkes yapabilir. Orada oynayan herkese, hepsine sahip çıkmamız lazım. Son maçta kasığında bir ağrı oldu ama şu anda iyi, düzeldi. Biraz iğne ile düzelme oldu. Kendini iyi hissediyor. Morali üst seviyede" dedi.

"ELEŞTİRİLERİN DOZAJINI KIRMAK LAZIM"

Mustafa Akaydin ayrıca, "Eleştirenlere karşı bir şeyi de yok. "Boş ver" diyor. Ailesi olarak üzülüyoruz, hiçbirinin burnu kanamasın, hepsi bizim evladımız. Hepsi bayrak için burada. Ama biraz daha bunların dozajını kırmak lazım. Çok üzülüyor çocuklar sonradan. Biz aileler de üzülüyoruz, savaşa gitmiş gibi oluyor. Ricam, herkesin herkese sahip çıkması lazım. İnşallah bu akşam hocası görev verirse en iyisini yapacağına inanıyorum. Hiçbir şüphem yok." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Samet Akaydin, Türkiye'nin Portekiz'e 3-0 mağlup olduğu mücadelenin 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Samet'in yerine Merih Demiral oyuna dahil olmuştu.