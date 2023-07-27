Maça gelmiş gibi değiller! Beşiktaş taraftarı, takımı unutup yönetimi hedef aldı
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Beşiktaş taraftarları, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında takımı desteklemek yerine yönetimi istifaya çağırdı. Stadyumda yapılan tezahüratlar dikkat çekti.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme ilk maçında sahasında Tirana'yla kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı desteklemekten çok "yönetim istifa" şeklinden tezahürat yapıyorlar.
YÖNETİMİ HEDEF ALDILAR
Siyah-beyazlı taraftarlar, henüz maç başlamadan yönetime tepki gösterdi. Takımın gidişatını beğemeyen taraftarlar, "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
MÜZİK VERİLDİ
Beşiktaş ise, stadyumda tezahüratların bastırılması için taraftarlara yüksek seste müzik açarak sesleri bastırmaya çalışıyor.