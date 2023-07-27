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Maça gelmiş gibi değiller! Beşiktaş taraftarı, takımı unutup yönetimi hedef aldı

Spor Haberleri

Beşiktaş taraftarları, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında takımı desteklemek yerine yönetimi istifaya çağırdı. Stadyumda yapılan tezahüratlar dikkat çekti.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme ilk maçında sahasında Tirana'yla kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımı desteklemekten çok "yönetim istifa" şeklinden tezahürat yapıyorlar.

YÖNETİMİ HEDEF ALDILAR

Siyah-beyazlı taraftarlar, henüz maç başlamadan yönetime tepki gösterdi. Takımın gidişatını beğemeyen taraftarlar, "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

MÜZİK VERİLDİ

Beşiktaş ise, stadyumda tezahüratların bastırılması için taraftarlara yüksek seste müzik açarak sesleri bastırmaya çalışıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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