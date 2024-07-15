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Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali

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Copa America finalinde Arjantin ve Kolombiya'nın karşılaştığı maçta, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Messi'nin ayak bileğinin son hali hayranlarını hayli üzdü. Ayak bileğinin şiştiği görülen yıldız futbolcunun o halleri büyük ilgi gördü.

Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Arjantin, rakibini 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, Kolombiya ile oynadıkları Copa Americai final maçında sakatlandı. 37 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya devam edemedi. Yedek kulübesine gelen 10 numara, gözyaşlarına boğuldu.

AYAK BİLEĞİ ŞİŞTİ

Sakatlığından dolayı mücadeleye devam edemeyen Messi'nin yedek kulübesinde ayak bileğinin şiştiği görüldü. Dünyaca ünlü yıldızın o anları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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