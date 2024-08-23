Maça damga vurmuştu! Alman hakem, Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı

Young Boys- Galatasaray maçında Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarpan topta verdiği penaltı kararı büyük tepki gören Alman hakem Daniel Siebert'in, vücuttan seken topa neden penaltı çaldığını oyunculara açıkladığı öğrenildi.

VAR'A GİDİP PENALTI ÇALDI

Darian Males'in ceza sahası içinden çektiği şutta Abdülkerim Bardakcı'nın topa elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle VAR hakemi Christian Dingert, hakem Daniel Siebert'e izleme tavsiyesinde bulundu. Pozisyonu monitörden inceleyen Siebert, penaltı noktasını gösterdi ve ilk yarıdan sarı kartı olan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. 86. dakikada topun başına gelen Filip Ugrinic, skoru 3-2'ye getirdi.

"GOL OLMA İHTİMALİ VARDI"

Alman hakem Daniel Siebert'in, Abdülkerim'in eline çarpan topta penaltıya hükmedip tecrübeli oyuncuyu ikinci sarıdan atması, Galatasaray cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Sarı-kırmızılı oyuncuların son düdüğün ardından Siebert'e, "Nasıl olur da vücuttan sekerek ele çarpan topa penaltı verirsiniz? Dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı çalınmaz" diye çıkıştığı ortaya çıktı. Siebert'in de Galatasaraylı oyunculara, "Çünkü o pozisyonda topun kaleye gitme ve gol olma ihtimali vardı. Bu yüzden bu pozisyon dünyanın her yerinde sarı kart ve penaltıdır" dediği öğrenildi.