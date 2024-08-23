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Maça damga vurmuştu! Alman hakem, Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı

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Young Boys-Galatasaray maçında büyük tepki çeken penaltı kararının ardından Alman hakem Daniel Siebert, kararını açıkladı. Siebert, Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarpan topa neden penaltı çaldığını, 'Çünkü o pozisyonda topun kaleye gitme ve gol olma ihtimali vardı. Bu yüzden bu pozisyon dünyanın her yerinde sarı kart ve penaltıdır.' şeklinde ifade etti.

Young Boys- Galatasaray maçında Abdülkerim Bardakcı'nın eline çarpan topta verdiği penaltı kararı büyük tepki gören Alman hakem Daniel Siebert'in, vücuttan seken topa neden penaltı çaldığını oyunculara açıkladığı öğrenildi.

VAR'A GİDİP PENALTI ÇALDI

Darian Males'in ceza sahası içinden çektiği şutta Abdülkerim Bardakcı'nın topa elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle VAR hakemi Christian Dingert, hakem Daniel Siebert'e izleme tavsiyesinde bulundu. Pozisyonu monitörden inceleyen Siebert, penaltı noktasını gösterdi ve ilk yarıdan sarı kartı olan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. 86. dakikada topun başına gelen Filip Ugrinic, skoru 3-2'ye getirdi.

"GOL OLMA İHTİMALİ VARDI"

Alman hakem Daniel Siebert'in, Abdülkerim'in eline çarpan topta penaltıya hükmedip tecrübeli oyuncuyu ikinci sarıdan atması, Galatasaray cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Sarı-kırmızılı oyuncuların son düdüğün ardından Siebert'e, "Nasıl olur da vücuttan sekerek ele çarpan topa penaltı verirsiniz? Dünyanın hiçbir yerinde buna penaltı çalınmaz" diye çıkıştığı ortaya çıktı. Siebert'in de Galatasaraylı oyunculara, "Çünkü o pozisyonda topun kaleye gitme ve gol olma ihtimali vardı. Bu yüzden bu pozisyon dünyanın her yerinde sarı kart ve penaltıdır" dediği öğrenildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Galatasaray Young Boys Young Boys Spor Spor Haberler

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Yorumlar (20)

MUSTAFA ALHAN:

yahu ne algı yaptınız be. 10 gün öce arkası dönük adama verilen penaltıdan elendi FB. Okan mı yapıyor bu haberleri. Kötü oynadın yenildin. sıradan bir takım işte burda garanti geçersin.Uzattıkça uzattınız be

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Erkut Celep:

Dünyanın heryerinde penaltıdır ama turkiye de vermiyorlar iste alışkin değiller

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murtaza candurak:

okan yenerse şeker gibi yenilirse içinden fatih terim çıkıyor

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Yasar Unal:

Okan bas bas bağırıyor bizi her şartta ve yerde kayırın, kollayın diye. Alışmışlar ne de olsa. Yine de kayırdı adam. 2. penaltıyı çalmadı.

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Ay kural:

Tarafsız bir hakem olsaydı vermezdi...Dünyanın her yerinde spora tarafsız bakan her hakem top ayaktan sekerek ve çarparak ele geldiği için penaltı vermezdi. Adaletsiz uefa hakemleri olduğu sürece Fenerbahçe de elenir .Galatasaray dört tane gol yer. Yenilir.

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Blackened:

Okan efendi hakem almanyanin isvicre kantonundandi demiş ondandir. Tartisilacak birşey yok top dümdüz penaltı

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duyarlı vatandaş:

Kesinlikle tam tersi gol olma ihtimali yoktu.

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Hayrettin Parlak:

Bir Galatasaraylı olarak adam net şekilde doğru karar verdi. O pozisyon kale sahasının dışında olsa oyun devam ettirilebilir.Seken top kaleye giderken ele çarpması talihsizlik

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isa yatar:

Ağlama Okan ım buda geçer

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Adem Doğrusöz:

Hatta gol olma ihtimali yüzde 100 gibi bir şeydi ... Doğru karar yani ...

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Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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