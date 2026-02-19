Maça damga vuran pankart
Sarıyer ile Amedspor'un 1-1 berabere kaldığı maçta Sarıyer tribünlerinde açılan "Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü" pankartı karşılaşmanın önüne geçerek gündem oldu.
- Trendyol 1. Lig'de Sarıyer ile Amedspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.
- Sarıyer tribünlerine 'Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü' yazılı bir pankart asıldı.
- Amedspor, 16. dakikada Marcos Silva'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti ve Sarıyer, 85. dakikada Emeka Friday Eze'nin penaltı golüyle skoru eşitledi.
Trendyol 1. Lig'de Sarıyer ile Amedspor arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Ancak maçın sonucu kadar tribünlerde açılan pankart da dikkat çekti.
PANKART MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Sarıyer tribünlerine asılan "Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü" yazılı pankart, karşılaşma öncesinde ve sırasında sosyal medyada geniş yankı buldu. Tribünlerdeki görüntüler kısa sürede gündem olurken, pankart maçın önüne geçti.
SAHADA 1-1'LİK EŞİTLİK
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Amedspor, 16. dakikada Marcos Silva'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Konuk ekipte Hasan Ali Kaldırım 60. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sarıyer ise 85. dakikada Emeka Friday Eze'nin penaltı golüyle skoru eşitledi ve mücadele 1-1 tamamlandı.