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Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti

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Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonunda Okan Buruk'la selamlaşmadan sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, maç sonu takıma sinirlenerek Okan Buruk'la selamlaşmadan sahadan ayrıldı.

SERDAR BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Ancak maç sonu gergin anlar yaşandı. Galatasaraylılar, son dakikalarda penaltı beklerken, Alanyaspor'da Serdar Dursun'un kaçırdığı gol bir hayli tepki topladı.

OKAN BURUK'LA EL SIKIŞMADI

Muhabirimiz Ercan Ertan'ın aktardığına göre, Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, maç sonu Okan Buruk'un elini sıkmadan soyunma odasına gitti.

Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Fatih Tekke Galatasaray Okan Buruk Spor

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Yorumlar (4)

Muharrem Hozar:

Fatih Tekke adamdır.

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Murat Ülger:

Okan’ın da çok umurunda.

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Tandogan Dogan:

bu serdar gizli fetøsarayli..belli oldu.bu ilk degil

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MUSTAFA ALİ_5635:

FATİH TEKKE ADAMDIR......

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