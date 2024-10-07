Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonunda Okan Buruk'la selamlaşmadan sahadan ayrıldı.
Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, maç sonu takıma sinirlenerek Okan Buruk'la selamlaşmadan sahadan ayrıldı.
SERDAR BOŞ KALEYE KAÇIRDI
Ancak maç sonu gergin anlar yaşandı. Galatasaraylılar, son dakikalarda penaltı beklerken, Alanyaspor'da Serdar Dursun'un kaçırdığı gol bir hayli tepki topladı.
OKAN BURUK'LA EL SIKIŞMADI
Muhabirimiz Ercan Ertan'ın aktardığına göre, Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, maç sonu Okan Buruk'un elini sıkmadan soyunma odasına gitti.