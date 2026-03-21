Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı! Liverpool'a Ekitike şoku
Liverpool'da Brighton karşılaşmasında Hugo Ekitike, maçın 3. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemeyecek duruma geldi. Maça ilk 11'de başlamış olan genç golcü, yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı.
MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç golcü, erken dakikalarda yaşadığı sakatlığın ardından kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ekitike oyundan çıkmak zorunda kaldı.
TEKNİK EKİP ENDİŞELİ
Liverpool teknik heyeti, oyuncunun durumunu yakından takip ederken sakatlığın ciddiyeti yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.