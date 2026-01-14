Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ittihad'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferi için Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, gün içerisinde Türkiye döndü.

MAÇ SONUNDA AÇIKLANDI: KANTE GELİYOR

İstanbul'a dönmesinin ardından takımlarının kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynadıkları müsabakayı izlemeye gelen Ertan Torunoğulları, maç sonunda müjdeli haberi duyurdu. Torunoğulları, maçın sonunda kendisine sorulan "Kante geliyor mu?" şeklindeki soruya "Geliyor." yanıtını verdi.

EN KISA SÜREDE İSTANBUL'A GELECEK

Kante'nin takımıyla bonservis sorununu çözmesini bekleyen Fenerbahçeli yetkililer duruma göre hareket edecek. Olumlu haberin gelmesinin ardından hızlıca toplanacak sarı-lacivertli yönetim, Suudi Arabistan'a Kante'yi almaya gidecek.

KARİYER PERFORMANSI

Chelsea'den ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerinde toplam 533 resmi maça çıktı. Kante, bu maçlarda 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.