Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler'e kritik uyarı

La Liga'da zirve takibini sürdüren Real Madrid, sahasında Sevilla'yı Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 yendi.

ARDA GÜLER'E KRİTİK UYARI

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Sevilla karşısında maça ilk 11'de başlarken, 72. dakikada oyundan alındı. İspanyol basını, maç sonunda Arda Güler'in Sevilla maçındaki performansını yorumladı ve milli oyuncuya kritik uyarılarda bulundu.

İşte İspanyol basınından Arda Güler yorumları:

"EN İYİ FORMUNDA DEĞİL"

Marca :"Topu alıyor ancak biraz ritim eksikliği var ve ceza sahasından çok uzakta olması onu çok daha az etkili kılıyor. Forvetlerle daha iyi bağlantı kurması gerekiyor. Şu anda en iyi formunda değil ancak Xabi bu sezon onu neredeyse hiç yedek kulübesinde bırakmadı."

"O KIVILCIM ÇOKTAN SÖNMÜŞTÜ"

Sport:"Topa sahip olma konusunda yardımcı olmadı ve maçın büyük bölümünde neredeyse hiç fark edilmedi. Uzaktan şansını denedi ve ceza sahasına ortalar göndermeye çalıştı ancak sezon başındaki o kıvılcım çoktan sönmüştü."

"CEZA SAHASINDA OLMALI"

AS:"Ceza sahasında olmaya ihtiyacı var. Farkı orada yaratıyor. Mbappe'ye orada pas veriyor. Real Madrid orada başarılı oluyor. Tehlikeli bölgeye girdiğinde en iyi formunu gösteriyor. İlk yarıda ve ikinci yarıda yaptığı ortalar gibi. İkisi de Kylian'a gitti. Ama daha geriye çekildiğinde, en azından şimdilik, bunun doğal pozisyonu olmadığını gösterdi. Hiçbir etkisi olmadı. Kilit oyuncu değildi. Oyundan ilk çıkan oyuncuydu."