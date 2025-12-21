Haberler

Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler'e kritik uyarı

Güncelleme:
La Liga'da Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 yendi. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 72. dakikada oyunda kaldı. İspanyol basını, Arda'nın performansını eleştirdi. Marca, Arda'nın ritim eksikliği ve forvetlerle bağlantı kurma ihtiyacı olduğunu belirtti. Sport, Arda'nın maçın büyük bölümünde etkisiz olduğunu ve sezon başındaki kıvılcımın sönmüş olduğunu yazdı. AS ise Arda'nın ceza sahasında olması gerektiğini vurguladı.

  • Real Madrid, La Liga'da Sevilla'yı Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 yendi.
  • Arda Güler, Sevilla maçında ilk 11'de başladı ve 72. dakikada oyundan alındı.
  • İspanyol basını, Arda Güler'in Sevilla maçında ceza sahasından uzak oynadığını ve en iyi formunda olmadığını belirtti.

La Liga'da zirve takibini sürdüren Real Madrid, sahasında Sevilla'yı Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 yendi.

ARDA GÜLER'E KRİTİK UYARI

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Sevilla karşısında maça ilk 11'de başlarken, 72. dakikada oyundan alındı. İspanyol basını, maç sonunda Arda Güler'in Sevilla maçındaki performansını yorumladı ve milli oyuncuya kritik uyarılarda bulundu.

İşte İspanyol basınından Arda Güler yorumları:

"EN İYİ FORMUNDA DEĞİL"

Marca :"Topu alıyor ancak biraz ritim eksikliği var ve ceza sahasından çok uzakta olması onu çok daha az etkili kılıyor. Forvetlerle daha iyi bağlantı kurması gerekiyor. Şu anda en iyi formunda değil ancak Xabi bu sezon onu neredeyse hiç yedek kulübesinde bırakmadı."

"O KIVILCIM ÇOKTAN SÖNMÜŞTÜ"

Sport:"Topa sahip olma konusunda yardımcı olmadı ve maçın büyük bölümünde neredeyse hiç fark edilmedi. Uzaktan şansını denedi ve ceza sahasına ortalar göndermeye çalıştı ancak sezon başındaki o kıvılcım çoktan sönmüştü."

"CEZA SAHASINDA OLMALI"

AS:"Ceza sahasında olmaya ihtiyacı var. Farkı orada yaratıyor. Mbappe'ye orada pas veriyor. Real Madrid orada başarılı oluyor. Tehlikeli bölgeye girdiğinde en iyi formunu gösteriyor. İlk yarıda ve ikinci yarıda yaptığı ortalar gibi. İkisi de Kylian'a gitti. Ama daha geriye çekildiğinde, en azından şimdilik, bunun doğal pozisyonu olmadığını gösterdi. Hiçbir etkisi olmadı. Kilit oyuncu değildi. Oyundan ilk çıkan oyuncuydu."

*Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 517.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan 'NildaSGNL' onunla iletişime geçmeli. *

