Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, Kasımpaşa maçının ardından konuşarak gelecek sezonda da siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini açıkladı.

Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, Süper Lig'in 27. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR MAÇTI'

Mücadeleyi değerlendiren Güney Koreli futbolcu, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz." dedi.

'BEŞİKTAŞ'TA UZUN SÜRE KALMAK İSTİYORUM'

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini belirten Hyeon-Gyu Oh, "Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum." sözlerini sarf etti.

3 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATTI

Hyeon-gyu Oh, 3 maçlık aranın ardından gol sevinci yaşadı. Siyah-beyaz formayla çıktığı ilk 3 lig maçında 3 gol atarak dikkatleri üstüne çeken Güney Koreli oyuncu, daha sonra görev aldığı 3 karşılaşmayı boş geçti. Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında takımına gol katkısı sunamayan Oh, 11. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında topu ağlara göndererek suskunluğuna son verdi.

Cemre Yıldız
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz

Genç kadının haklı isyanı! 2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

İmzayı atar yatarsın….

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu

Bilal Erdoğan'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu

İran, ABD ordusunun göz bebeğini böyle vurdu
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı

Türkiye'nin yüreği sızlamıştı! O babanın oğluna taşlı saldırı