Ortalık bir anda karıştı! Fenerbahçe-Panathinaikos maçında kavga çıktı
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THY EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos'u 83-69 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Karşılaşma sonrasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos'u 83-69 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasına galibiyetle başlamış oldu.
TANSİYON YÜKSELDİ
Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, görevliler basketbolcuların arasına girerek olayın büyümesine engel oldu.
İşte o anlardan kareler;
Kaynak: Haberler.com / Spor