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Ortalık bir anda karıştı! Fenerbahçe-Panathinaikos maçında kavga çıktı

THY EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos'u 83-69 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Karşılaşma sonrasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.