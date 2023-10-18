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Ortalık bir anda karıştı! Fenerbahçe-Panathinaikos maçında kavga çıktı

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THY EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos'u 83-69 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Karşılaşma sonrasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos'u 83-69 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasına galibiyetle başlamış oldu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, görevliler basketbolcuların arasına girerek olayın büyümesine engel oldu.

İşte o anlardan kareler;

Ortalık bir anda karıştı! Fenerbahçe-Panathinaikos maçında kavga çıktı

Ortalık bir anda karıştı! Fenerbahçe-Panathinaikos maçında kavga çıktı

Ortalık bir anda karıştı! Fenerbahçe-Panathinaikos maçında kavga çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Beko Panathinakos basketbol Spor Haberler

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