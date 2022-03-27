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Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig play-off turunda oynanan Çaycumaspor-Kozlu Belediyespor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig play-off turunda oynanan Çaycumaspor- Kozlu Belediyespor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Olaya müdahale eden polis ekiplerine tepki gösteren Çaycumasporlu futbolcular ile emniyet güçleri arasında gergin anlar yaşandı.

Çaycuma Şehir Stadında oynanan Çaycumaspor - Kozlu Belediyespor karşılaşması 1-1'lik skorla bitti. Hakemin müsabakayı bitirmesinin ardından polisle futbolcular arasında olay çıktı. İddiaya göre Çaycumaspor ile Kozlu Belediyesporlu futbolcular arasında hakaretle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahalede bulunarak biber gazı sıktı. Polis müdahalesine tepki gösteren Çaycumasporlu futbolcular ve emniyet güçleri arasında ise arbede çıktı.

Öte yandan sahada görevli bir bekçi de polisin kullandığı biber gazından etkilenerek ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çıkan olayların ardından polis ekipleri soyunma odalarında önlem aldı. - ZONGULDAK

Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

Maç sonrası polisle futbolcular birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kozlu Belediyespor, Zonguldak, Play Off, Polis, Spor, Haberler

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