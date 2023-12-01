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Maç sırasında kafasını kale direğine çarpan Finlandiyalı milli hokeyci belden aşağı felç kaldı

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Olimpiyat madalyalı Finlandiyalı hokey oyuncusu Sanna Hakala, İsveç'teki bir maçta yaşadığı kaza sonucunda göğsünden aşağısı felç oldu. Kaptanlık yaptığı HV71 takımında oynayan Hakala, kafasını kale direğine çarptıktan sonra ağır yaralandı. Hakala, hokey kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı ve tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini açıkladı.

İki kez Olimpiyat madalyası sahibi olanFinlandiyalı hokey yıldızı Sanna Hakala, geçtiğimiz Cuma günü İsveç'te oynan maç sırasında geçirdiği kaza sonrası göğsünden aşağısı felç oldu. Ayrıca oyuncunun kol ve ellerini kullanma becerisi de azaldı

HV71'in kaptanı olarak görev yapan Hakala, İsveç Kadınlar Hokey Ligi'nde Djurgårdens'e karşı oynanan maçın ilk periyodunda kafasını kale direğine çarptı ve sakatlandı.

Ağır yaralanan Hakala, önce yakında bulunan bir hastanede ameliyat edildi. Daha sonra Linköping'deki Üniversite Hastanesine nakledildi.

Hakala, Instagram'da şu açıklamaları yaptı: "Kale direğine çarpmanın bu kadar ciddi olduğunu, sonuçlarının bu kadar büyük olduğunu anlamak hâlâ zor.. "Yıllardır hayatımın büyük bir parçası olan hokey oynamayı bırakmam gerekmesinin yanı sıra, hayatımın geri kalanında tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kalabilirim'.

"Geçen Cuma günü kale direğine çarptıktan sonra yaşadığım yaralanma, kollarımda ve ellerimde fonksiyon kaybıyla birlikte göğüsten aşağımın felç olmasına neden oldu.

Hakala,2013 yılında ülkenin 18 Yaş Altı takımının bir parçası olarak uluslararası ilk maçına çıktı.

Hakala, 2018'de Pyeongchang'da ve 2022'de Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunlarında Finlandiya'yı temsil ederek iki Bronz madalya kazandı.

Ayrıca 2019'da dünya şampiyonalarında gümüş, 2017 ve 2021'de ise bronz madalya kazandı.

Maç sırasında kafasını kale direğine çarpan Finlandiyalı milli hokeyci belden aşağı felç kaldı

Maç sırasında kafasını kale direğine çarpan Finlandiyalı milli hokeyci belden aşağı felç kaldı

Maç sırasında kafasını kale direğine çarpan Finlandiyalı milli hokeyci belden aşağı felç kaldı

Maç sırasında kafasını kale direğine çarpan Finlandiyalı milli hokeyci belden aşağı felç kaldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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