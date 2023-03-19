Maç oynanırken Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama: Yazıklar olsun

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ilk yarısında Rossi'nin iptal edilen golünden sonra zehir zemberek bir açıklama paylaştı. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Yazıklar olsun. Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maç oynanırken yaptığı açıklamayla gündemi salladı.

İPTAL EDİLEN GOL ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Maçın 35. dakikasında Rossi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ofsayt çizgisinin tek bir açıdan verilmesine futbol yorumcuları da tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz!

Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız!

Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!

Sisteminiz sizin olsun!

Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"