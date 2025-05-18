Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki

Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
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Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
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Ligde İkas Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç saatini bekleyen taraftarlar, 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Her yer Aziz, her yer Yıldırım' sloganları attı.

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlardan maç öncesi yönetime tepki geldi.

'ALİ KOÇ İSTİFA'

Kadıköy'de maç saatini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, stadyumun önünde toplanıp yönetime tepki gösterdi. Kalabalık bir grup taraftar, mevcut yönetimi eleştirerek "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca, "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratlarıyla eski başkan Aziz Yıldırım için de tezahüratlar yaptı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUK

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Eyüpspor maçının başlamasına az bir süre kala tribünlerdeki büyük boşlukta dikkat çekti. Az sayıda maça giden Sarı-lacivertli taraftarlar, takımı ve yönetimi maç başlamadan da protesto etmeye devam etti.

Maç öncesi tepki arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki

LİGİ İKİNCİ BİTİRECEK

Süper Lig'de 11 sezondur şampiyonluk hasreti bulunan Kanarya, rakibi Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda ligi ikinci sırada tamamlayacak.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAras Aras:

Ali koç gibi kültürlü bir insan, bu duzeysiz ve fenerbahçe ye karşı kurulan kumpasları görmeyecek kadar geri zekalı olan bir topluluk içinde olması çok üzücü

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

1 avuç tavşancıklar..

Yorum Beğen0
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