Maç öncesi flaş açıklama: Osimhen'i etkisiz hale getireceğiz

Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile karşılaşacak olan Tanzanya'nın teknik direktörü Miguel Gamondi, maç öncesinde açıklama yaparak "Osimhen'i etkisiz hale getireceğiz. Bunun için taktiksel bir planımız var. Kazanmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

  • Tanzanya'nın teknik direktörü Miguel Gamondi, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'i etkisiz hale getireceklerini açıkladı.
  • Nijerya-Tanzanya maçı Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Afrika futbolunun en prestijli turnuvası olan AFCON heyecanı, C Grubu'nun ilk haftasında Nijerya ve Tanzanya kapışmasıyla zirve yapıyor. Son turnuvanın finalisti Nijerya, kadrosundaki hücum zenginliği ve şampiyonluk favorisi unvanıyla turnuvaya gövde gösterisi yaparak başlamayı hedeflerken Tanzanya, son yıllarda yükselişe geçen yerel lig başarısını milli takım düzeyine taşıyıp grubun ağır favorisinden puan çalmanın hesaplarını yapıyor.

''OSIMHEN'İ ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ''

Öte yandan karşılaşma öncesi Tanzanya'nın teknik direktörü Miguel Gamondi, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gamondi, yaptığı açıklamada ''Victor Osimhen kaliteli bir oyuncu ama onu etkisiz hale getireceğiz. Bunun için taktiksel bir planımız var. Ayrıca Lookman için de bir planımız var. Tek hedefimiz 3 puan. Kazanmak istiyoruz'' yorumlarında bulundu.

ZORLU MAÇ BU AKŞAM

Zorlu geçmesi beklenen Nijerya-Tanzanya maçı, bu akşam oynanacak ve Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

