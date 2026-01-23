Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu
Kahramanmaraş'ta stadyumu kaplayan yaklaşık 40 santimetrelik kar nedeniyle Kahramanmaraş İstiklalspor–1461 Trabzon FK maçı incelemelerin ardından iptal edildi.
SAHA OYUN İÇİN UYGUN BULUNMADI
Yetkililer tarafından yapılan incelemelerin ardından sahanın futbol oynamaya elverişli olmadığı tespit edildi. Zeminin tamamen karla kaplı olması nedeniyle müsabakanın güvenli şekilde oynanamayacağına karar verildi.
İSTİKLALSPOR–1461 TRABZON FK MAÇI İPTAL
