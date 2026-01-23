Haberler

Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta stadyumu kaplayan yaklaşık 40 santimetrelik kar nedeniyle Kahramanmaraş İstiklalspor–1461 Trabzon FK maçı incelemelerin ardından iptal edildi.

  • Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle stadyum zemininde yaklaşık 40 santimetre kar birikti.
  • Sahanın karla kaplı olması ve güvenli oynamaya elverişli olmaması nedeniyle İstiklalspor ile 1461 Trabzon FK maçı iptal edildi.
  • İptal edilen maçın ileri bir tarihte oynanıp oynanmayacağına dair karar daha sonra açıklanacak.

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı futbolu durdurdu. Stadyum zeminini kaplayan yaklaşık 40 santimetrelik kar nedeniyle karşılaşma oynanamadı.

SAHA OYUN İÇİN UYGUN BULUNMADI

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerin ardından sahanın futbol oynamaya elverişli olmadığı tespit edildi. Zeminin tamamen karla kaplı olması nedeniyle müsabakanın güvenli şekilde oynanamayacağına karar verildi.

İSTİKLALSPOR–1461 TRABZON FK MAÇI İPTAL

Bu değerlendirme sonrası Kahramanmaraş İstiklalspor ile 1461 Trabzon FK arasında oynanması planlanan karşılaşma iptal edildi. Maçın ileri bir tarihte oynanıp oynanmayacağına dair kararın daha sonra açıklanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
