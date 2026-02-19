Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yendiği maçta performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz için Juventus'un sezon sonunda resmi girişimde bulunabileceği iddia edildi.
- Juventus, Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz için transfer çalışması başlattı.
- Juventus Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini, Barış Alper Yılmaz'ın İtalyan ligine uygun olduğunu belirtti.
- Barış Alper Yılmaz, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta 8 gol ve 12 asist yaptı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan devinin, maçın hemen ardından milli futbolcu için çalışma başlattığı öne sürüldü.
SAHADA SKOR YAPMADI AMA DAMGA VURDU
RAMS Park'taki tarihi gecede skor katkısı üretemese de etkili oyunuyla Juventus savunmasına zor anlar yaşatan Barış Alper Yılmaz, fizik gücü ve temaslı oyundaki direnciyle öne çıktı. Milli futbolcunun dominant performansı, İtalyan ekibinin dikkatini çekti.
CHIELLINI'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Sabah'ın haberine göre, Juventus Futbol Stratejisi Direktörü Giorgio Chiellini'nin Barış Alper hakkında övgü dolu ifadeler kullandığı iddia edildi. Chiellini'nin, "Onu hayranlıkla izledim. Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun kesinlikle yıkılmıyor. Tıpkı Kenan Yıldız gibi çok kuvvetli. Böyle güçlü oyuncular kolay bulunmuyor. Tam İtalyan ligine uygun bir futbolcu. İmkan olursa Juventus olarak ona talip olmalıyız. Sezon sonu şartlar uyarsa mutlaka Galatasaray yönetimiyle masaya oturmalıyız" dediği öne sürüldü.
SUUDİ ARABİSTAN İLGİSİ OLMUŞTU
Barış Alper Yılmaz için sezon başında Suudi Arabistan ekibi NEOM devreye girmiş ancak süreç sonuçlanmamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan ve 2 bin 463 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, 8 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.