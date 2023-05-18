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Arda Güler'in içinden canavar çıktı! Jesus'un hareketine dayanamayan genç yıldız, hocasını çok fena bozdu

Arda Güler'in içinden canavar çıktı! Jesus'un hareketine dayanamayan genç yıldız, hocasını çok fena bozdu

Spor Haberleri

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Arda Güler ve Jorge Jesus arasında tansiyon yükseldi. Arda'ya hararetli şekilde uyarıda bulunan ve kulübe yedekleri ısındıran Jesus, hiç beklemediği bir tepki aldı. Arda, Jesus'a elini kaldırıp sert bir söz söyledi. Portekizli hoca olduğu yerde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler'de sahanın yıldızı olan Arda Güler, Teknik Direktör Jorge Jesus'la tartışma yaşadı.

Maç değil bu konuşuluyor! Arda Güler, kendisine kızan Jorge Jesus'u fena bozdu

SABIR TAŞI ÇATLADI

58. dakikada Arda Güler'e kızan Portekizli hoca, hiç beklemediği bir tepki aldı. Portekizli hocasına elini kaldırıp tersleyen Arda, sert bir söz savurdu. Jesus, Arda'nın tepkileri sonrası olduğu yerde kaldı. Kulübede yedekleri ısındıran Jesus, değişikliklerden vazgeçti.

Maç değil bu konuşuluyor! Arda Güler, kendisine kızan Jorge Jesus'u fena bozdu

TARAFTAR HAK VERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada bu tartışmada Arda Güler'e destek verdi. İyi oynadığı dönemlerde şans bulamayan ve genellikle maçtan erken alınan Arda'nın bir patlama yaşadığı şeklinde yorumlar yazıldı.

Maç değil bu konuşuluyor! Arda Güler, kendisine kızan Jorge Jesus'u fena bozdu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler

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