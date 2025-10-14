Haberler

Maç bu akşam! İtalya-İsrail karşılaşması öncesi sokaklar karıştı

Maç bu akşam! İtalya-İsrail karşılaşması öncesi sokaklar karıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maç bu akşam! İtalya-İsrail karşılaşması öncesi sokaklar karıştı
Haber Videosu

Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya, İsrail'i konuk edecek. Maç öncesi sokaklar karıştı, güvenlik önlemleri arttı.

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İtalya, İsrail'i konuk etmeye hazırlanıyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadele, Udinese kentinde oynanacak. Ancak şehirde düzenlenecek Filistin yanlısı yürüyüş nedeniyle maç öncesinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

TARAFTARLARDAN PROTESTO, TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Yerel güvenlik birimleri, yürüyüşe 10 bini aşkın eylemcinin katılmasını bekliyor. Bu durum, maç atmosferini de doğrudan etkiledi. 25 bin kapasiteli Blue Energy Stadı'nda yalnızca 9 bin bilet satıldığı açıklandı. Protestolar nedeniyle birçok taraftarın stadyuma gelmekten kaçındığı bildirildi.

GATTUSO: PROTESTOCULARA SAYGI DUYUYORUZ

İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, maç öncesi yaptığı açıklamada Gazze'deki ateşkes ve barış ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, tansiyonu düşürmek adına şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes kararından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine dönmesini görmek çok duygusal. Stadyum dışındaki protestoculara saygı duyuyoruz ancak tribündeki taraftarlarımızla birlikte çıkıp maçımızı oynayacağız. Umarım barış sonsuza dek sürer. Son iki yılda yaşananlardan daha kötü bir şey yok."

İTALYA, DÜNYA KUPASI BİLETİ PEŞİNDE

Son iki Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, bu kez hata yapmak istemiyor. I Grubu'nda mücadele eden Maviler, Norveç'in namağlup lider olduğu grupta 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rakibi İsrail ise 9 puanla üçüncü durumda. Bu maç, İtalya'nın play-off yolundaki en kritik virajlarından biri olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Af çıkmazsa 10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanacak

10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.