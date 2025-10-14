Maç bu akşam! İtalya-İsrail karşılaşması öncesi sokaklar karıştı

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İtalya, İsrail'i konuk etmeye hazırlanıyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadele, Udinese kentinde oynanacak. Ancak şehirde düzenlenecek Filistin yanlısı yürüyüş nedeniyle maç öncesinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

TARAFTARLARDAN PROTESTO, TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Yerel güvenlik birimleri, yürüyüşe 10 bini aşkın eylemcinin katılmasını bekliyor. Bu durum, maç atmosferini de doğrudan etkiledi. 25 bin kapasiteli Blue Energy Stadı'nda yalnızca 9 bin bilet satıldığı açıklandı. Protestolar nedeniyle birçok taraftarın stadyuma gelmekten kaçındığı bildirildi.

GATTUSO: PROTESTOCULARA SAYGI DUYUYORUZ

İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, maç öncesi yaptığı açıklamada Gazze'deki ateşkes ve barış ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, tansiyonu düşürmek adına şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes kararından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine dönmesini görmek çok duygusal. Stadyum dışındaki protestoculara saygı duyuyoruz ancak tribündeki taraftarlarımızla birlikte çıkıp maçımızı oynayacağız. Umarım barış sonsuza dek sürer. Son iki yılda yaşananlardan daha kötü bir şey yok."

İTALYA, DÜNYA KUPASI BİLETİ PEŞİNDE

Son iki Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, bu kez hata yapmak istemiyor. I Grubu'nda mücadele eden Maviler, Norveç'in namağlup lider olduğu grupta 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rakibi İsrail ise 9 puanla üçüncü durumda. Bu maç, İtalya'nın play-off yolundaki en kritik virajlarından biri olacak.