Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Ancak maç sonrası yaşanan gerginlik, galibiyetin önüne geçti.

REAL MADRID DERBİYİ KAZANDI

Santiago Bernabeu'da oynanan dev karşılaşmada Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren goller 22. dakikada Kylian Mbappé ve 43. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Barcelona'nın tek golü ise 38. dakikada Lopez'den geldi.

PEDRİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Barcelona'da genç yıldız Pedri, uzatma dakikalarında (90+10) ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın son anlarında artan gerginlik, son düdükle birlikte soyunma odası tüneline taşındı.

SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA GERGİNLİK

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, maç bitiminde Carvajal ile Lamine Yamal arasında tartışma yaşandı.

Haberde olay hakkında, "Carvajal, maçtan sonra Lamine Yamal'a 'Çok konuşursan işte böyle laflarını yuttururlar' dedi. Yamal sinirlenip takım arkadaşlarının yanına giderek Carvajal'e 'İçeri gel' diye karşılık verdi. Bu sırada Vinicius, Yamal'ın önüne geçip 'Çok konuşuyorsun!' diyerek tansiyonu yükseltti. Ardından Vinicius, koridorda el işaretiyle Yamal'ı kendine çağırdı" ifadeleri yer aldı.

XABİ ALONSO OLAYLARA EL KOYDU

Olayları fark eden Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, futbolcularının koridorda kalmasını istemedi. Alonso, oyuncularını sahanın ortasına yönlendirip galibiyeti kutlamalarını sağladı, böylece gerginlik büyümeden sona erdi.

İSPANYA'DA GÜNÜN GÜNDEMİ OLDU

El Clasico sonrası yaşanan bu olaylar, İspanya'da geniş yankı buldu. Spor basını, "Galibiyetin ardından gerilim" ve "Yamal–Vinicius gerginliği El Clasico'ya damga vurdu" başlıklarıyla haberi manşetlerine taşıdı.