Haberler

Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Ancak maç sonrası yaşanan gerginlik, galibiyetin önüne geçti. Real Madrid ve Barcelona futbolcuları arasındaki kavga kameralara yansıdı.

  • Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
  • Pedri, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
  • Maç sonrası Carvajal ile Lamine Yamal arasında tartışma yaşandı.
  • Vinicius, Lamine Yamal'a 'Çok konuşuyorsun!' dedi ve el işaretiyle onu çağırdı.
  • Xabi Alonso, futbolcuları sahanın ortasına yönlendirerek gerginliğin büyümesini önledi.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Ancak maç sonrası yaşanan gerginlik, galibiyetin önüne geçti.

REAL MADRID DERBİYİ KAZANDI

Santiago Bernabeu'da oynanan dev karşılaşmada Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren goller 22. dakikada Kylian Mbappé ve 43. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Barcelona'nın tek golü ise 38. dakikada Lopez'den geldi.

PEDRİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Barcelona'da genç yıldız Pedri, uzatma dakikalarında (90+10) ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın son anlarında artan gerginlik, son düdükle birlikte soyunma odası tüneline taşındı.

SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA GERGİNLİK

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, maç bitiminde Carvajal ile Lamine Yamal arasında tartışma yaşandı.

Haberde olay hakkında, "Carvajal, maçtan sonra Lamine Yamal'a 'Çok konuşursan işte böyle laflarını yuttururlar' dedi. Yamal sinirlenip takım arkadaşlarının yanına giderek Carvajal'e 'İçeri gel' diye karşılık verdi. Bu sırada Vinicius, Yamal'ın önüne geçip 'Çok konuşuyorsun!' diyerek tansiyonu yükseltti. Ardından Vinicius, koridorda el işaretiyle Yamal'ı kendine çağırdı" ifadeleri yer aldı.

XABİ ALONSO OLAYLARA EL KOYDU

Olayları fark eden Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, futbolcularının koridorda kalmasını istemedi. Alonso, oyuncularını sahanın ortasına yönlendirip galibiyeti kutlamalarını sağladı, böylece gerginlik büyümeden sona erdi.

İSPANYA'DA GÜNÜN GÜNDEMİ OLDU

El Clasico sonrası yaşanan bu olaylar, İspanya'da geniş yankı buldu. Spor basını, "Galibiyetin ardından gerilim" ve "Yamal–Vinicius gerginliği El Clasico'ya damga vurdu" başlıklarıyla haberi manşetlerine taşıdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Maçın ardından ortalık karıştı: Gelecek, hesap verecek
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa'daki olaylı seçimde kazanan dördüncü turda belli oldu
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Galatasaray yenilgisi sonrası verdi veriştirdi: Omurgasız insanlar
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu

3 haftadır topa tutuluyordu! Küllerinden yeniden doğdu
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme

''Galatasaray'la ilgili konuşmam'' demişti! Öyle böyle sallamadı
Tarihi El Clasico Real Madrid'in

1 penaltı, 3 gol iptal! İşte tarihi El Clasico'da kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.