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Maç biter bitmez harekete geçen Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme

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Spor Haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin yenilmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.

Süper Lig devi Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesi sonrası bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTILAR

Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.

İşte o paylaşım;

Maç biter bitmez harekete geçen Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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