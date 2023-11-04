Maç biter bitmez harekete geçen Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
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Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin yenilmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.
Süper Lig devi Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesi sonrası bir paylaşım yaptı.
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTILAR
Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.
İşte o paylaşım;
Kaynak: Haberler.com / Spor