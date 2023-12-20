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Maç biter bitmez hakemin etrafını sardılar! Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare

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Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte güvenlik güçleri karşılaşmanın hakemlerinin etrafını sardı. O anlar büyük yankı uyandırdı.

Gergin günlerin yaşandığı Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-3 kazandı.

HAKEMLERİN ETRAFINI SARDILAR

Maçın son anlarında Fenerbahçe'de 2 futbolcunun kırmızı kart görmesi sonucu sinirler gerildi. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından güvenlik güçleri hakemlerin etrafını sardı. O anlar çok konuşuldu.

İşte o anlar;

Maç biter bitmez hakemin etrafını sardılar! Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare

Maç biter bitmez hakemin etrafını sardılar! Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare

Maç biter bitmez hakemin etrafını sardılar! Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare

Kaynak: Haberler.com / Spor

Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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