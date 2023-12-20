Maç biter bitmez hakemin etrafını sardılar! Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
Kayserispor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte güvenlik güçleri karşılaşmanın hakemlerinin etrafını sardı. O anlar büyük yankı uyandırdı.
Gergin günlerin yaşandığı Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-3 kazandı.
HAKEMLERİN ETRAFINI SARDILAR
Maçın son anlarında Fenerbahçe'de 2 futbolcunun kırmızı kart görmesi sonucu sinirler gerildi. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından güvenlik güçleri hakemlerin etrafını sardı. O anlar çok konuşuldu.
İşte o anlar;