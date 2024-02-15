Maç başlamadan ortalık karıştı! Galatasaray'dan Sparta Prag'a olay yanıt
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çek ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak.
"ETRAFTA DEVE GÖREMİYORUZ"
Sarı-kırmızılılar, Prag'ın maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde yanıt verdi.
İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;