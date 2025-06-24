Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme

Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, formunu gittikçe yükselten milli oyuncumuz Kenan Yıldız için uzun süreli yeni bir sözleşme teklifi hazırlığında. Juventus'un teklifi, Yıldız'ın sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak ve yıllık maaşını 3 katına çıkararak 4.5 milyon euro yapmak şeklinde.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, formunu gittikçe yükselten milli oyuncumuz Kenan Yıldız için yeni sözleşme teklif etme hazırlığında.

3 KATI MAAŞ TEKLİF EDİLECEK

Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'a sözleşmesini 2030'a kadar uzatmayı ve yıllık maaşını 3 katına çıkarıp 4.5 milyon euro yapmayı teklif etti.

SEZON PERFORMANSI

İtalyan devi ile bu sezon toplamda 50 maçta forma giyen genç yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 12 gol ve 8 asist kaydetti.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Birçok İtalyan spor yazarı bu hafta Igor Tudor'a baya baskı yapmıştı ''takımı bu çocuğun etrafında kur'' diye. Demek Tudor söz dinledi :)

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