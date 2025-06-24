Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, formunu gittikçe yükselten milli oyuncumuz Kenan Yıldız için uzun süreli yeni bir sözleşme teklifi hazırlığında. Juventus'un teklifi, Yıldız'ın sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak ve yıllık maaşını 3 katına çıkararak 4.5 milyon euro yapmak şeklinde.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, formunu gittikçe yükselten milli oyuncumuz Kenan Yıldız için yeni sözleşme teklif etme hazırlığında.
3 KATI MAAŞ TEKLİF EDİLECEK
Corriere dello Sport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız'a sözleşmesini 2030'a kadar uzatmayı ve yıllık maaşını 3 katına çıkarıp 4.5 milyon euro yapmayı teklif etti.
SEZON PERFORMANSI
İtalyan devi ile bu sezon toplamda 50 maçta forma giyen genç yıldızımız, söz konusu karşılaşmalarda 12 gol ve 8 asist kaydetti.