Maaşı çok konuşulur: Galatasaray'dan Muslera'ya yeni teklif

Galatasaray, sezon sonu ülkesine dönmeyi planlayan ve bu düşüncesini teknik Direktör Okan Buruk ile yönetime ileten Muslera'ya, takımda kalması için bir teklif yapacak.

"BİR YIL DAHA KAL" DENECEK

2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve bir efsane haline gelen emektar kaleciyle devam etme kararı alındı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisine "Bir yıl daha kal" diyecek. Teknik Direktör Buruk'un yönetimle yaptığı toplantının ardından bu kararın alındığı öğrenildi.

MUSLERA DA SICAK BAKABİLİR

Sezon sonu için Galatasaray'daki kariyerini sonlandırıp ülkesine dönmeyi düşünen Muslera'nın, kendisine yapılacak bu teklife sıcak yaklaşabileceği öğrenildi. Bu hamle ile beraber Uruguaylı eldivenin motivasyonunun da yukarı çıkmasının beklendiği vurgulandı.

2.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

14 senedir Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın ücretinde de indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon euro teklif edileceği belirtildi. Haziran ayında 39 yaşına basacak ve 40 yaşına merdiven dayayacak Muslera'ya kabul edilmesi halinde bu ücretin verilecek olması bazı taraftarların kafasında soru işareti yarattı.

BAŞARILARLA DOLU GALATASARAY KARİYERİ

Efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera, 2011'de kapısından girdiği sarı-kırmızılı kulüpte 531 maça çıktı. Muslera, bu karşılaşmalarda 571 kez gole engel olamazken 187 kez ise kalesini gole kapattı. Uruguaylı eldivenin ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Cimbom'da geçirdiği 14 yılda 7 kez Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.