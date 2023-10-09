Lüleburgaz'da Polis Ekipleri Motosiklet Denetimi Gerçekleştirdi
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Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetimi yapıldı. Denetimde 215 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi ve 118 sürücüye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 16 motosiklet trafikten men edildi.
Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri bir çok bölgede denetim yaptı.
Asayiş ve yunus timlerinin de destek verdiği denetimde 215 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.
Denetimde belgeleri eksik veya çeşitli kusurlarından dolayı 118 sürücüye idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca 16 motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Spor