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Lüleburgaz'da Polis Ekipleri Motosiklet Denetimi Gerçekleştirdi

Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet denetimi yapıldı. Denetimde 215 motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi ve 118 sürücüye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 16 motosiklet trafikten men edildi.