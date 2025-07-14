Luka Modric, Milan ile Sözleşme İmzaladı

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Hırvat yıldız orta saha oyuncusu Luka Modric, Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalya'nın Milan takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 39 yaşındaki oyuncu, yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek.

Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, İtalya Seri A ekiplerinden Milan ile sözleşme imzaladı.

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric'in yeni adresi Milan oldu. İtalyan takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Milano ekibinde 14 numaralı formayı giyecek.

Futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Modric, Tottenham ve Real Madrid takımlarının da formasını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda 188 maçta forma giyen ve 28 gol atan Luka Modric, aynı zamanda takımın kaptanı ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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