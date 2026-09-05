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Modric 40'ında milli takıma davet edildi

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İtalya'nın Milan ekibinde forma giyen tecrübeli futbolcu Luka Modric, 40 yaşında Hırvatistan Milli Takımı'na davet edildi.

İtalya'nın Milan ekibinde forma giyen tecrübeli futbolcu Luka Modric, 40 yaşında Hırvatistan Milli Takımı'na davet edildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Modric'in, Uluslar Ligi'ndeki Çek Cumhuriyeti, İspanya ve İngiltere maçları için milli takım kadrosuna davet edildiği bildirildi.

Luka Modric, Hırvatistan Milli Takımı'nda 202 maçta 29 gol kaydetti.

Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından teknik direktör Zlatko Dalic ile yollar ayrılmış, Slaven Bilic göreve getirilmişti.

Kaynak: AA
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