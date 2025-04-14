Luis Suarez takım arkadaşını ısırdı

Inter Miami ile Los Angeles FC arasında oynanan ve Messi'nin iki gol attığı Concacaf Şampiyonlar Kupası maçının 89. dakikasında yaşanan gergin anlar, kameralara ilginç bir şekilde yansıdı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, Luis Suarez'in takım arkadaşı Jordi Alba'nın elini ısırdığı görüldü. Olay, LAFC'li Marlon Santos'un sert müdahalesi sonrası yaşanan gerginlik sırasında meydana geldi. Bir anda oluşan arbedede, Fransız futbolcu Olivier Giroud, Jordi Alba'yı boynundan tutarken, Suarez de İspanyol yıldızın elini ısırdı.

İlginç olan ise, Suarez'in Alba'nın elini muhtemelen LAFC'li bir oyuncunun eli sanarak ısırması. Görüntülerde Suarez'in hareketinin sert olmadığı görülse de, geçmişteki ısırık vakaları nedeniyle bu olay gündeme oturdu.

DAHA ÖNCE YAPMIŞTI

Luis Suarez; 2010 yılında PSV'den Otman Bakkal'ı ısırması nedeniyle 7 maç, 2013'te ise Branislav Ivanovic'i ısırarak 10 maç ceza almıştı. Ve en unutulmayan olay ise 2014 Dünya Kupası'nda yaşandı. Suarez, Chiellini'yi ısırmasından dolayı dört ay men cezası aldı.