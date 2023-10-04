Lugano, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan İsviçre takımlarından Lugano, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan İsviçre takımlarından Lugano, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

İsviçre takımlarından Lugano, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Beşiktaş Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana ısınma ile başlayan İsviçre temsilcisi, 2 gruba ayrılarak top kapma çalışması gerçekleştirdi. Luganolu futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Beşiktaş maçının taktiği üzerinde durdu. - İSTANBUL