Lucescu deprem sonrası arayıp, yardım maçı teklif etti! Son kararı Dursun Özbek verecek

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i arayarak geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel bir maç talebinde bulundu. Konuya ilişkin henüz net bir gelişme olmazken, son kararı Özbek verecek.

Felaketi yaşatan depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybederken dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek mesajları geldi. Spor camiası da yardım kampanyaları için tek yürek olurken, Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan sürpriz bir telefon geldi.

SON KARARI ÖZBEK VERECEK

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i arayarak, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel bir maç talebinde bulundu. Konuya ilişkin henüz resmi bir gelişme yaşanmazken, son kararı Özbek'in vereceği ifade edildi.

LUCESCU'NUN TÜRKİYE GEÇMİŞİ

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 2000-2002 yılları arasında Galatasaray, 2002-2004 senelerinde Beşiktaş ve 2017-2019 yıllarında ise A Milli Takım'ı çalıştırmıştı.